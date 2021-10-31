Ігор Терехов перемагає на виборах мера Харкова у першому турі

На виборах міського голови Харкова перемагає секретар міськради Ігор Терехов. Про це відчать дані екзитполу, проведеного New Image Marketing Group, HumanResearch і Харківською соціологічною мережею на замовлення Комітету виборців України.

За даними екзит-полу, на виборах впевнено перемагає Ігор Терехов – за нього проголосували 53,8% харків'ян. За Михайла Добкіна голоси віддали 24,5% виборців. Замикає трійку лідерів Олександр Скорик («Європейська Солідарність») із результатом 6,7%.

Ще один екзитпол поводив центр «Соціальний моніторинг» – згідно з його даними, Терехов набрав 51,9%.

Таким чином, другий тур на виборах, швидше за все, не буде потрібний і Терехов стане мером Харкова.

54-річний Ігор Терехов закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут. У 2006 році балотувався до Верховної Ради за списком Блоку «Наша Україна», проте до парламенту не пройшов.

У березні 2007 року він став заступником голови Харківської облдержадміністрації. Тоді регіоном керував Арсен Аваков. Коли Авакова змінив Добкін, Терехов повернувся до міськради.

З квітня 2010 року він обіймав посаду заступника міського голови, а з вересня 2015 року став першим заступником мера.

Виконував обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса. Він йшов на вибори від політичної партії «Блок Кернеса - успішний Харків!».