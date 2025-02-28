Василь Ратушний був оператором БпЛА у підрозділі «Птахи Мадяра»

Вночі 27 лютого на бойовому виїзді від прямого удару FPV-дрона загинув пілот безпілотників «Птахів Мадяра» Василь Ратушний. Про це повідомила у п’ятницю, 28 лютого, його мати, українська письменниця та журналістка Світлана Поваляєва.

Василь Ратушний був оператором БпЛА у підрозділі «Птахи Мадяра». Боєць помер внаслідок прямого прильоту ворожого FPV-дрона під час бойового виїзду.

«27. 02. 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV загинув пілот БпЛА Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя», – йдеться у дописі.

У 2022 році Поваляєва втратила молодшого сина – журналіста, активіста, громадського діяча, добровольця Романа Ратушного. Він загинув, 9 червня 2022 року обороняючи Ізюмський район Харківщини.

Варто зазначити, що Василь та Роман Ратушні також були активними учасниками подій Революції Гідності.