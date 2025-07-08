Електропостачання відновлює 41 бригада ПрАТ «Волиньобленерго»

Через негоду, яка була вночі з 7 на 8 липня, повністю знеструмленими залишаються 105 населених пунктів Волині, ще 67 – частково. Наразі над відновленням електропостачання працює 41 аварійна бригада. Про це повідомила пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».

«Знеструмлено 26 912 домогосподарств. Тимчасово виведено з ладу 720 трансформаторних підстанцій. Терміни відновлення електропостачання можуть відрізнятися, залежно від конкретної ситуації на місці», – зазначають енергетики.

Наслідки негоди допомагали ліквідовувати рятувальники Волині. Вони повідомили, що на автошляхах області повалені дерева перекрили рух транспорту. Загалом на місцях працювали понад 40 рятувальників, які залучили 11 одиниць техніки.

Енергетики закликають місцевих жителів у жодному разі не наближатися до обірваних дротів і не намагатися самостійно усувати пошкодження. У випадку аварійних ситуацій можна звертатися за номерами телефонів: