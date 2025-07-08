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У Рожнятівській громаді та Калуші дерева впали на легкові автомобілі

Буревій, який пронісся територією Івано-Франківської області ввечері 7 липня, повалив дерева у Рогатинській та Галицькій громадах. Вранці 8 липня без електропостачання залишаються 65 населених пунктів. Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, найбільше постраждали Надвірнянський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський та Косівський райони. «Без електропостачання залишаються 29 населених пунктів – повністю, 36 – частково. Знеструмлено 23 лінії електропередач повністю та 13 – частково. Бригади електриків працюють над відновленням електропостачання», – зазначила Світлана Онищук У Рогатинській та Галицькій громадах буревій повалив дерева на проїжджу частину дороги. У Рожнятівській громаді та Калуші дерева впали на легкові автомобілі – обійшлося без постраждалих. У Перегінській громаді пошкоджено покрівлю ліцею №2. До ліквідації наслідків негоди залучили 40 рятувальників та 10 одиниць техніки.

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