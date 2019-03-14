На Волині настоятеля храму засудили за побиття двох жінок

Настоятеля храму в селі Рованці Луцького району засудили до одного року в’язниці умовно за побиття двох жінок. Через неприязні стосунки одну парафіянку священик побив прямо в церкві, а другу – в приватному будинку. Про це повідомив сайт «ВолиньPost» з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.

Інцидент трапився у жовтні 2018 року. Зранку 27 жовтня в будинку на вулиці Прилуцькій села Рованці у священика виник конфлікт з однією з потерпілих. Під час конфлікту він наніс удар кулаком в обличчя жінці, після цього схопив за руку та різко викрутив, а далі декілька разів вдарив у груди. У жінки після нападу був зламаний палець, розбита губа і синці.



Вже за годину після першого конфлікту священик побив ще одну жінку у храмі Андрія Первозванного, настоятелем якого він є. Через неприязні стосунки він наніс іншій потерпілій два удари кулаком в голову.



Луцький міськрайонний суд визнав панотця винним і визначив йому покарання – рік обмеження волі. Але його звільнили від цього покарання за умови, якщо він впродовж року не вчинить нового злочину і виконуватиме покладені на нього обов’язки.

Відомо, що потерпілі позивалися до священика з вимогою відшкодувати їм моральні страждання. Однак суд наразі залишив їхній позов без розгляду.

До слова, храм Андрія Первозванного у Рованцях у жовтні 2018 року належав УПЦ (КП). Настоятелем храму є протоієрей Сергій Медвєдєв, саме його засудили за побиття жінок.