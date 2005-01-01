На вул. Наливайка у Львові сталася пожежа на даху будинку

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У четвер, 31 травня, увечері в центрі Львова на вул. Наливайка сталася пожежа.

Як повідомив ZAXID.NET речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, пожежа виникла на даху будинку, що розташований біля готелю Rius на вул. Наливайка. За попередньою інформацією, постраждалих немає, адже у будинку ніхто не живе.

Відео Петра Ткачишина

Пожежу ще не ліквідували. Горить орієнтовно площа 20 м2. Пожежу ліквідовують 35 рятувальників за допомогою 7 автоцистерн та 3-х одиниць спецтехніки.

Наразі причини та обставини пожежі невідомі. Через пожежу проїзд вулицею перекритий.