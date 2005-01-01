На вул. Наливайка у Львові сталася пожежа на даху будинку

СуспільствоОльга Гринько, 31 травня10981

До теми

На вул. Наливайка у Львові сталася пожежа на даху будинку
Прінтскрін відео

У четвер, 31 травня, увечері в центрі Львова на вул. Наливайка сталася пожежа.

Як повідомив ZAXID.NET речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, пожежа виникла на даху будинку, що розташований біля готелю Rius на вул. Наливайка. За попередньою інформацією, постраждалих немає, адже у будинку ніхто не живе.

Відео Петра Ткачишина

Пожежу ще не ліквідували. Горить орієнтовно площа 20 м2. Пожежу ліквідовують 35 рятувальників за допомогою 7 автоцистерн та 3-х одиниць спецтехніки.

Наразі причини та обставини пожежі невідомі. Через пожежу проїзд вулицею перекритий.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На вул. Чайковського у Львові трапилась пожежа у квартирі ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук