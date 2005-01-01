На вул. Чайковського у Львові трапилась пожежа у квартирі

СуспільствоКатерина Родак, 30 травня14580

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На вул. Чайковського у Львові трапилась пожежа у квартирі
фото Святослава Товстиги
Під час пожежі ніхто не постраждав

У середу, 30 травня, у Львові на вул. Чайковського, 6 близько 19:10 трапилась пожежа в квартирі на третьому поверсі. Про це ZAXID.NET повідомив речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

За словами Віталія Туровцева, о 19:27 рятувальники повністю ліквідували пожежу.

«Під час пожежі згоріли речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м», - уточнив він.

Віталій Туровцев уточнив, що рятувальники не проводили евакуацію мешканців будинку, оскільки пожежа була не масштабною.

Причина займання наразі невідома, її встановлять слідчі поліції.

Фото ZAXID.NET

Водночас громадський активіст Святослав Товстига повідомив, що під час гасіння пожежі уламками скла пошкодилось авто Renаult Fluence народного депутата Сергія Кіраля, яке було запарковане під будинком. Сергій Кіраль натомість сказав ZAXID.NET, що автомобіль через пожежу не постраждав, лише забруднився.

«Автомобіль не пошкоджений, пожежники гасили вогонь, і коли вода стікала по балкону на капот, то з нею попадали кілька обгорілих залишків деревини чи килима, не знаю, чого саме», - повідомив він, додавши, що цей автомобіль Renаult Fluence йому не належить, він позичає його.

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