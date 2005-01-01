На вул. Рубчака у Львові згоріли два автомобілі

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 09:387050

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На вул. Рубчака у Львові згоріли два автомобілі
фото Нацполіції Львівщини
На вул. Рубчака згоріли два автомобілі

Подія сталася у п’ятницю, 8 червня, на вул. Рубчака, 5, що у Франківському районі Львова. О 3:41 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілях Range Rover та Volkswagen Golf 7.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, за попередньою інформацією, загорання автомобіля Range Rover сталося через підпал.

Рятувальники прибули на місце події о 3:49. Пожежу вдалося ліквідувати о 4:08. Вогонь знищив два автомобілі.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини та причини пожежі встановлюються.

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