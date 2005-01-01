У Дрогобичі в багатоповерхівці згорів ліфт

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 09:412480

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У Дрогобичі в багатоповерхівці згорів ліфт
фото volynnews.com
У Дрогобичі в багатоповерхівці згорів ліфт

У вівторок, 5 червня, в багатоповерхівці у Дрогобичі згорів ліфт. О 23:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в ліфтовій шахті по вул. Самбірській. Пожежа виникла на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини, через задимлення, що виникло внаслідок пожежі, рятувальникам довелось працювати у спеціальних засобах захисту органів дихання. О 23:20 пожежу вдалося ліквідувати.

Внаслідок пожежі вогнем знищено ліфтову кабінку, пошкоджено ліфтову шахту на площі 100 м2.

До ліквідації пожежі залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються.

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