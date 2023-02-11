Відсьогодні на захопленій частині Луганщини росіяни офіційно відключили мобільний інтернет, а у школах загарбники масово перевіряють смартфони дітей, сказано в повідомленні Луганської військової адміністрації в суботу, 11 лютого.

«Аби обмежити доступ до інформації громадян України на тимчасово захоплених територіях мобільний оператор МКС з 11 лютого вимкнув користувачам мобільний інтернет. Хоча в окремих населених пунктах ця послуга почала зникати ще тиждень тому», – йдеться в повідомленні.

Абонплату за пакет росіяни не змінювали.

«Залишилося ще видати населенню кнопкові телефони та повернутися років на 20 тому. Тоді й не доведеться обшукувати школярів, в яких зараз масово перевіряють смартфони. Шукають будь-який контент, що пов’язував би їх з Україною. Діти вимушені бути приниженими і терпіти ці регулярні знущальні процедури», – додали в обласній військовій адміністрації.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що 11 лютого мобільний інтернет також вимкне оператор «Фенікс», який працює на окупованих територіях Донеччини.

Крім того, за інформацією Луганської ОВА, У прифронтових захоплених населених пунктах, зокрема у Кремінній, спостерігається нестача продуктів у магазинах, робота яких обмежена, та ліків. Тим часом окупанти продовжують розграбовувати окуповані населені пункти.

Тим часом у Старобільську хірургічне відділення місцевої лікарні облаштували під військовий шпиталь, куди привезли значну кількість поранених загарбників. Трохи раніше в низці населених пунктів регіону відзначалась робота мобільних крематоріїв противника.