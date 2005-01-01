На Закарпатті чоловік втопив дівчину після невдалого побачення

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 21:2645893

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Поліція Закарпаття розкрила резонансне вбивство 21-річної дівчини і затримала чоловіка, причетного до злочину.

Ще 15 січня житель селища Дубове Тячівського району повідомив, що виявив тіло молодої жінки поблизу річки Тересва. Правоохоронці встановили, що загиблою є 21-річна місцева мешканка. Причиною смерті судово-медичні експерти назвали насильницьке утоплення.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Під час розслідування поліція встановила, що напередодні потерпіла познайомилася в мережі з чоловіком із села Калини Тячівського району. 21-річна дівчина вела переписку з 32-річним жителем сусіднього населеного пункту, згодом вони почали планувати зустріч. Увечері 14 січня чоловік прийшов у селище Дубове, дочекався, поки його нова знайома вийде з місцевої дискотеки, і запропонував прогулятися до річки.

Далі, за словами підозрюваного, які в понеділок, 22 січня, процитувала прес-служба обласної поліції, там він розповів потерпілій, що мешкає зі співмешканкою, але готовий розлучитися з нею для початку нових стосунків. Дівчина йому відмовила. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік втопив жінку.

32-річному жителю села Калини повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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