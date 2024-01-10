Чоловіка в гідрокостюмі та рятувальному жилеті, який майже не подавав ознак життя, помітили на краю обриву річки

Прикордонники Мукачівського загону витягли з річки Тиса 26-річного айтівця з Сум, який ледь не загинув, долаючи українсько-румунський кордон. Чоловік заплатив переправникам 5 тисяч доларів за інформацію про місце перетину кордону та гідрокостюм, однак через стрімку течію і спазм кінцівок не зміг вибратися з води.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 10 січня, чоловіка в гідрокостюмі та рятувальному жилеті, який майже не подавав ознак життя, помітили на краю річкового обриву. Прикордонники витягли його з води і надали першу допомогу. Він розповів їм, що приїхав на Закарпаття з Сум, дізнавшись у телеграм каналі про легальний перетин кордону. Натомість, щоб потрапити до Румунії, переправники запропонували йому перепливти Тису.

Через сильний холод та спазм кінцівок чоловік не зміг вибратися з води

«Повіривши «туроператору», що він переходитиме річку по мілководдю, айтівець одягнув надані рятувальний жилет та гідрокостюм і зайшов у холодну воду, зовсім не очікуючи, що там глибоко. На перших хвилинах чоловік послизнувся, втратив орієнтування і почав тонути. Стрімка – течія винесла його до берега, але через сильний холод та спазм кінцівок, чоловік не зміг вибратися з води. На щастя, молодика помітив прикордонний наряд та витягнув його зі смертельної небезпеки», – інформують у ДПСУ.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону.

Додамо, що від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків під час перепливання Тиси.