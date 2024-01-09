Чоловік розповів прикордонникам, що у день втечі помолився і поїхав до угорського кордону на велосипеді

Житель Дніпра приїхав на Закарпаття, щоб незаконно перетнути державний кордон. Про спробу втечі до Угорщини 39-річний стрімер розповідав підписникам у прямому ефірі. Та врешті-решт перепливати річку дніпрянин побоявся, і його затримали закарпатські прикордонники.

У відео, опублікованому 9 січня прикордонниками, дніпрянин показує своїм глядачам бурхливу річку Тису та вказує на угорський кордон на іншому березі.

За його словами, він проплив один метр, але через небезпеку одразу почав гребти назад до берега.

Стрімер проплив тільки один метр і повернувся до берега

На допомогу ухилянту прийшли прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. Під час спілкування з ними чоловік зізнався, що у день втечі помолився і поїхав до угорського кордону на велосипеді. Однак перепливти Тису йому завадила велика течія і холодна вода. За спробу незаконного перетину кордону на дніпрянина склали протокол про адміністративну відповідальність.