Пожежа була у Свято-Різдва-Богородичній церкві УПЦ МП

У селі Угля Тячівського району сталася пожежа у приміщенні Свято-Різдва-Богородичної церкви УПЦ МП. Вогонь пошкодив вівтар храму.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області у понеділок, 19 жовтня, дим у приміщенні помітили служителі храму. На місце події прибули рятувальники з Тячева, Дубового, Драгова та місцевої пожежної команди села Чумальово.

«Пожежа виникла поблизу вівтаря. Поки одні рятувальники приборкували полум’я, інші допомагали виносити церковне майно. Через сильне задимлення рятувальники працювали в захисних апаратах», – розповіли в ДСНС.

Пожежу ліквідували за годину. Вогонь пошкодив вівтар та речі церковного вжитку на площі 10 м2.

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Як видно на фото ДСНС, пожежа сталася у Свято-Різдва-Богородичній церкві УПЦ МП. За інформацією Вікімапії, мурований храм в Углі звели у 1875 році.