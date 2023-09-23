Чоловік підпалив будинок у селі Родниківка

Поліцейські затримали 41-річного жителя села Родниківка Мукачівського району, який після конфлікту з дружиною підпалив власний будинок. Правоохоронці зазначили, що чоловік вживав алкоголь та наркотики. У прес-службі поліції Закарпатської області у суботу, 23 вересня, розповіли, що палій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

«Ввечері 22 вересня до поліції звернулась 42-річна мешканка села Родниківка Мукачівського району та повідомила про те, що її чоловік підпалив їхній будинок. Попередньо встановили, що 41-річний чоловік на ґрунті сімейних сварок із дружиною підпалив двоповерховий будинок. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Поліцейські швидко розшукали палія: чоловік перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння», – повідомляють у прес-службі поліції.

За інформацією правоохоронців, затриманого підозрюють у скоєнні ще двох злочинів – незаконному поводженні зі зброєю та зберіганні наркотиків. Слідчі завершили розслідування у цих справах та скерували їх до суду.

Наразі зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Дії чоловіка кваліфікували як умисне знищення майна шляхом підпалу.