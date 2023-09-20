Прикарпатцю присудили 100 годин громадських робіт за те, що він вдарив свою дружину у сідницю. Зробив він це в присутності представника виконавчої служби та дільничого офіцера. Сім'я виховує семеро спільних дітей, але потерпіла категорично відмовилася пробачати чоловіка, оскільки він неодноразово її бив.

Конфлікт в обвинуваченого верховинця Івана Ветощука з жінкою трапився 12 червня цього року в присутності дільничого поліцейського та державного виконавця, які прийшли виселяти його з помешкання. Чоловік час від часу ображав свою співмешканку, про що свідчать попередні судові вироки. Однак прикарпатцю присуджували штрафи, а останній раз суддя постановив виселити його з будинку, де проживає потерпіла і діти.

«Близько 13:05 годин на території будинку, який належить потерпілій жінці, обвинувачений вступив із колишньою своєю співмешканкою у конфлікт. Під час сварки чоловік навмисно вдарив її ногою в нижню частину спини. У результаті жінка отримала синець правої сідниці, який відповідно до висновку судово-медичної експертизи відносяться до легких тілесних ушкоджень», – йдеться у вироку Верховинського районного суду від 18 вересня.

У суді обвинувачений розповів, що хоча вони з потерпілою не одружені офіційно, проте в них разом є семеро спільних дітей. В той день співмешканка спровокувала його, сказавши, що він не має стосунку до її будинку. Після цих слів він вдарив ногою її один раз у сідницю, від чого вона впала на коліна. Потім його зупинив дільничий поліцейський. Обвинувачений також у суді додав, що і раніше застосовував фізичне насильство до співмешканки.

У суді потерпіла попросила покарати обвинуваченого на розгляд суду. Жінка зазначила, що більше пробачати чоловікові не хоче, бо вибачала йому раніше, а він бив її впродовж 18 років. Суд врахував те, що обвинувачений хоча і визнав свою вину, однак під час засідання не висловлював жалю щодо своєї поведінки і поводився агресивно щодо жінки.

Суддя Наталія Чекан присудила прикарпатцю 100 годин громадських робіт. Також чоловік повинен сплатити 6000 гривень моральної шкоди потерпілій.