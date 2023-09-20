Прикарпатця засудили до громадських робіт через копняк дружині
Чоловік неодноразово бив співмешканку, тож пробачати вона його категорично відмовилася
Прикарпатцю присудили 100 годин громадських робіт за те, що він вдарив свою дружину у сідницю. Зробив він це в присутності представника виконавчої служби та дільничого офіцера. Сім'я виховує семеро спільних дітей, але потерпіла категорично відмовилася пробачати чоловіка, оскільки він неодноразово її бив.
Конфлікт в обвинуваченого верховинця Івана Ветощука з жінкою трапився 12 червня цього року в присутності дільничого поліцейського та державного виконавця, які прийшли виселяти його з помешкання. Чоловік час від часу ображав свою співмешканку, про що свідчать попередні судові вироки. Однак прикарпатцю присуджували штрафи, а останній раз суддя постановив виселити його з будинку, де проживає потерпіла і діти.
«Близько 13:05 годин на території будинку, який належить потерпілій жінці, обвинувачений вступив із колишньою своєю співмешканкою у конфлікт. Під час сварки чоловік навмисно вдарив її ногою в нижню частину спини. У результаті жінка отримала синець правої сідниці, який відповідно до висновку судово-медичної експертизи відносяться до легких тілесних ушкоджень», – йдеться у вироку Верховинського районного суду від 18 вересня.
У суді обвинувачений розповів, що хоча вони з потерпілою не одружені офіційно, проте в них разом є семеро спільних дітей. В той день співмешканка спровокувала його, сказавши, що він не має стосунку до її будинку. Після цих слів він вдарив ногою її один раз у сідницю, від чого вона впала на коліна. Потім його зупинив дільничий поліцейський. Обвинувачений також у суді додав, що і раніше застосовував фізичне насильство до співмешканки.
У суді потерпіла попросила покарати обвинуваченого на розгляд суду. Жінка зазначила, що більше пробачати чоловікові не хоче, бо вибачала йому раніше, а він бив її впродовж 18 років. Суд врахував те, що обвинувачений хоча і визнав свою вину, однак під час засідання не висловлював жалю щодо своєї поведінки і поводився агресивно щодо жінки.
Суддя Наталія Чекан присудила прикарпатцю 100 годин громадських робіт. Також чоловік повинен сплатити 6000 гривень моральної шкоди потерпілій.