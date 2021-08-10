Під час затримання начальник ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області намагався викинути гроші

Працівники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі у понад 8 тис. доларів начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області. Він змушував свого підлеглого брати хабарі у фермерів.

«Працівники Територіального управління ДБР Мелітополя затримали “на гарячому” начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, який вимагав у підлеглого гроші, вважаючи що той має брати хабарі у фермерів за реєстрацію їх сільськогосподарської техніки», – повідомило ДБР у вівторок, 10 серпня.

Чиновник мотивував свою вимогу тим, що законодавство забороняє використовувати громадянам сільськогосподарську техніку без реєстрації у Держпродспоживслужбі, тому всі фермери мають платити гроші.

Затримали його на хабарі від підлеглого у сумі 8,250 тис. доларів. Під час затримання він намагався викинути гроші, але оперативники це зафіксували.

Також у повідомленні вказано, що раніше посадовець отримав хабар у розмірі 3 тис. доларів. Його імені у повідомленні не вказано, але, згідно з інформацією з сайту ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області, його очолює Тимофій Вагіс. Він перебуває на цій посаді з 21 травня.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання та місцем роботи затриманого. У разі доведення вини, чиновнику загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.