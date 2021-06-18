Вадим Новинський нібито мав зустріч із радником голови ОП Михайлом Подоляком

Позафракційний народний депутат, олігарх Вадим Новинський непублічно відвідав Офіс президента. Зокрема, журналісти програми «Схеми» зафіксували, як він виїжджав з території ОП на автомобілі з номерними знаками, які закріплені за іншим авто, йдеться в розслідуванні.

Таємний візит відбувся 27 травня. Через ворота з території Офісу президента виїхала Toyota Camry та під’їхала до зареєстрованого на компанію Новинського авта Mercedes. Після того, як в неї пересів нардеп, обидва автомобілі залишили Банкову.

Журналісти зазначають, що Toyota була з оперативними номерними знаками (так звані знаки прикриття). В реєстрі вони закріплені за іншою машиною, тому встановити справжнього власника неможливо.

Офіс президента підтвердив журналістам візит Новинського на Банкову. Мовляв, нардеп мав зустріч із радником голови ОП Михайлом Подоляком. Водночас на запитання про використання транспорту з номерами прикриття для виїзду нардепа в Офісі президента відповіли, що «такими даними не володіють».

«Зустріч відбулася в рамках процесу уточнення комунікаційної стратегії щодо міжконфесійного діалогу та можливих контактів представників держави з представниками Церков і, зокрема, Української православної церкви (йдеться про УПЦ (МП) - ред.)», – йшлося у відповіді.

В коментарі «Схемам» Новинський також підтвердив зустріч на Банковій, однак відмовився повідомляти деталі.

«Як правило, коли я відвідую Офіс президента чи якісь інші місця, Кабінет міністрів чи міністерства – ну, є якісь речі, які напоказ не робляться, і про них говорити не можна. Помилка журналістів, що кожен депутат чи кожен відвідувач має про них говорити», – розповів він.

На питання журналістів про те, чому він виїжджав з Банкової на автомобілі з так званими знаками прикриття, заявив, що «ні від кого не переховується, однак просто приїхав з одним товаришем – і потім на цій машині виїхав».