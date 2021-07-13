Група нардепів від «Слуги народу» продовжує таємно відвідувати офіс бізнесмена Іллі Павлюка. Після візитів депутати голосують у Верховній Раді за законопроекти, вигідні бізнесу олігарха Ріната Ахметова. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info, опублікованому 13 липня.

За два місяці журналісти зафіксували десятки візитів народних депутатів від «Слуги народу». Найчастіше офіс Павлюка відвідував Сергій Бунін. Він був одним із автором правок до ключового для земельної реформи законопроекту №2194. Офіс відвідувала і Маргарита Шол, яка також є співавторкою цих правок.

Правки дозволяють викуп землі та нерухомості для розміщення гірничо-видобувних зон, пов’язаних із виробництвом корисних копалин. Журналісти вважають, що вони можуть бути цікавими для компанії «Метінвест» Ахметова, яка володіє гірничо-збагачувальними комбінатами.

Журналісти також зафіксували як офіс відвідували нардепи Максим Павлюк, Олена Лис та Ігор Васильковський. Як зазначає Bihus.info, часто голосують в «унісон» із так званою «групою Павлюка».

Зокрема, на 21 квітня на виході з офісу побачили ще одного нардепа від «Слуги народу» Андрія Холодова. Він зняв свою кандидатуру на членство у комісії, яка мала відбирати керівництво Бюро економічної безпеки, наступного дня після візиту. Депутат заперечив, що візит та зняття своєї кандидатури пов’язані, однак так і не повідомив, чому відвідував офіс бізнесмена.

У грудні 2020 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що група народних депутатів з фракції «Слуга народу» часто відвідують офіс бізнесмена Іллі Павлюка. За даними журналістів, до сфери впливу Павлюка входять близько 30 народних обранців із «Слуги народу».

Найчастіше вони голосують в інтересах Ріната Ахметова. Депутати відвідують офіс Павлюка перед голосуваннями за важливі законопроекти, зокрема, візити були зафіксовані перед голосуваннями за законопроекти про гральний бізнес, про бюджет на 2021 рік і відновлення електронного декларування.

В лютому 2021 року стало відомо, що Офіс генпрокурора відкрив справу щодо втручання Іллі Павлюка у діяльність групи народних депутатів від партії «Слуга народу».

Що відомо про Іллю Павлюка

Бізнесмен з Чернівців. Є власником чотирьох фірм, які займаються як і розведенням великої рогатої худоби так і управлінням нерухомості та вантажним транспортом – писали про нього журналісти Bihus.info у квітні 2019 року.

В часи Януковича був помічником нардепа від «Партії регіонів» Ігоря Калєтніка, який згодом очолював Державну митницю у 2010-2012 роках. За даними журналістів, Павлюка також називають «головним контрабандистом західної митниці». Видання «Дзеракало тижня» відзначало, що у цей період робота Іллі Павлюка полягала «у вирішенні питань перевезення вантажів через митницю».

У 2019 році стало відомо, що Павлюк був лідером однієї з груп у штабі тоді ще кандидата на посаду президента Володимира Зеленського. Він займався координацією та фінансами регіональних представників команди Зеленського.