Народні депутати запропонували карати за розсилання спаму штрафами до ₴2 млн

Парламентарі хочуть посилити покарання за спам

У Верховній Раді пропонують карати тих, хто спамить повідомленнями без дозволу отримувача, а також дозволити блокувати такі розсилки. Покарання за спам сягатиме майже двух мільйонів гривень. Відповідний законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії спаму зареєстрували нардепи Борислав Береза, Костянтин Усов та Леонід Ємець, пише «Українська правда».

За визначенням документу, спам – це «електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення рекламного, комерційного характеру, які без попередньої згоди (замовлення) споживача умисно надсилаються на його адресу електронної пошти, абонентський номер, або кінцеве обладнання абонента, та/або від отримання яких споживач немає механізму відмови...»

Зокрема, документ передбачає, що ті, хто розсилає повідомлення за допомогою електрозв’язку, мають перевіряти текст повідомлення щодо його відповідності до визначення спаму та вимагати у замовника розсилки привести повідомлення у відповідність з вимогами законодавства.

Також забороняється приймати до розсилки повідомлення, що відповідають визначенню спаму.

Оператори, надаючи послуги електрозв’язку для розсилки повідомлень за допомогою електрозв’язку (Веб-інтерфейс; API; IP2SMS; SMPP 3.4; FTP; SMTР тощо) повинні ідентифікувати особу, яка розсилає повідомлення та отримати згоди на отримання цієї розсилки від споживачів.

Споживачів пропонують захищати від спаму блокуванням його розповсюджувачів, в тому числі за їхньою заявою.

Штраф від 500 до 1000 прожиткових мінімумів загрожуватиме за умисне розповсюдження спаму, що не призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку; якщо оператор не отримав згоду користувачів на отримання повідомлень розсилки; за організацію та/або сприяння розсилки спаму. Згідно з нинішнім розміром прожиткового мінімуму – це від 850 тис. грн до 1 млн 700 тис. грн штрафу.

Особи, що здійснюють розсилки повідомлень, мають протягом трьох місяців після набрання цим законом чинності, повідомити споживачів про їх підписки на розсилки. Таке повідомлення має містити механізм відмови від розсилок через гіперпосилання та/або зворотнє надсилання повідомлення відправнику зі словом «Стоп».

Законопроект також частково пропонує змінити статтю 363-1 Кримінального Кодексу.

Він пропонує, щоб умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку,каралося штрафом від 500 до 1000 мінімальних зарплат, а не неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, як визначено у чинній редакції, або обмеженням волі до трьох років.