Як і в більшості великих свят, існує низка заборон, яких варто дотримуватись

У вівторок, 6 серпня, християни святкують Преображення Господнє, одне з важливих літніх церковних свят, відоме в народі як Яблучний Спас. У цей день віряни приносять до храму кошики з плодами літа для освячення та моляться за здоров’я й добробут рідних. Проте, як і в більшості великих свят, існує низка заборон, яких варто дотримуватись. Що не можна робити у цей день пише Тelegraf.

На Яблучний Спас не можна лаятись, сваритися, вживати грубі слова чи проявляти агресію – це вважається гріхом і порушенням духовного спокою.

Цього дня не проводять обрядів вінчання, церковний шлюб заборонений. Також чоловікам не рекомендується займатися важкою фізичною працею, а жінкам шити, в’язати, вишивати чи займатися іншим рукоділлям.

Як і в інші релігійні свята, не слід завдавати шкоди живим істотам, ображати людей або тварин. Існувала навіть давня прикмета: якщо муха двічі сяде на руку – це добрий знак, її не можна було проганяти, вона мала відлетіти сама.

Оскільки Яблучний Спас припадає на період Успенського посту, віряни утримуються від вживання м’ясних та молочних продуктів, включно з сиром. Також за традицією яблука вперше куштують тільки після освячення у церкві, до цього дня їх не їдять.