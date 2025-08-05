Ця подія засвідчує божественне походження Ісуса Христа

Щороку в розпал літа українці відзначають Яблучний Спас – народне свято з глибоким корінням та давніми традиціями. У слов’янській культурі воно символізувало щедрість природи, завершення літа та прихід осені. Хоча в сучасному світі значення цього дня дещо змінилося, важливо пам’ятати про його дату та значення, щоб не втратити духовну й культурну спадщину. Детально про цей день пише УНІАН.

Коли святкують Яблучний Спас

Традиційно Яблучний Спас припадав на другу половину серпня. Проте після календарних змін 2023 року, коли Православна церква України перейшла на новий стиль, це свято почали відзначати 6 серпня, у день Преображення Господнього. Згідно з Євангелієм, ця подія засвідчує божественне походження Ісуса Христа.

Як відзначають Яблучний Спас в українській традиції

У давнину всі три Спаси тісно перепліталися з народними обрядами, і релігійна складова не завжди була головною. Яблучний Спас, або Другий Спас, вважався святом урожаю. Люди несли до церкви плоди літа – яблука, виноград, сливи, абрикоси, молоді колоски, мед, щоб освятити їх.

Освяченими фруктами пригощали нужденних, сусідів та дітей. Частину врожаю залишали на могилах померлих родичів як знак пам’яті. Господині готували пісні страви – кашу, рибу, випічку, але починали трапезу саме з яблука. Як і на Трійцю, на Спаса згадували покійних, залишаючи їм символічну порцію на столі.

Особливо важливим це свято було для пасічників: вони доглядали за вуликами, святкували завершення сезону збору меду та освячували продукти бджільництва. З воску, зібраного в цей період, виготовляли свічки.

Серед народних обрядів існує також повір’я: якщо загадати бажання та відкусити освячене яблуко – воно обов’язково здійсниться.