Німеччина анонсувала фінансову підтримку Україні. Про це на своїй сторінці у Twitter написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

За її словами, кошти будуть виділені в рамках співпраці мінфінів двох держав.

«Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченком актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн», – написала вона.

На що саме витратять виділену суму наразі не уточняється.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини звів військову підтримку України до мінімуму за останні дев'ять тижнів.

Зокрема, Німеччина не постачала навіть жодного гідного уваги легкого озброєння з кінця березня.

При цьому федеральний міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув звинувачення в тому, що Німеччина дуже неохоче допомагає Україні.