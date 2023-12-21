Німеччина передала Україні «зимовий» енергетичний пакет допомоги на понад 88 млн євро. Про це 21 грудня повідомляють у спільному прес-релізі міністерства економіки і захисту клімату та закордонних справ ФРН, пише «Укрінформ».

Пакет допомоги було передано через Європейське енергетичне співтовариство.

«Федеральний уряд надає Європейському енергетичному співтовариству ще 88,5 млн євро. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату виділяє 54,3 млн євро через KfW, а федеральне Міністерство закордонних справ – 34,2 млн євро», – йдеться у прес-релізі.

Обидва міністерства нагадують, що в другу зиму війни російська авіація продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Україна використовує Фонд енергетичної підтримки, серед іншого, для фінансування джерел енергії, запасних частин та обладнання, такого як трансформатори та генератори, які допомагають підтримувати енергопостачання України.

Українські енергетики можуть використати його для ремонту зруйнованих підстанцій та електростанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення електроенергією та теплом. Інша частина коштів буде використана для проектів переходу на зелену енергетику, таких як фотоелектричні системи на громадських будівлях та зеленої реконструкції України.