MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і їх союзниками

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це у четвер, 14 грудня, повідомили в уряді Німеччини.

Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.

Також Німеччина передала:

дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;

три безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;

вісім тягачів Zetros;

понад 47 тис. боєприпасів 40 мм до гранатометів.

Нагадаємо, що перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. Передача ЗРК відбулася після навчання українських операторів, які стартували на початку лютого.

У листопаді стало відомо, що Україні скоро отримає ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot від Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї системи ППО.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що другий зенітно-ракетний комплекс Patriot Україна отримає до кінця року. За його словами, Берлін також передасть Києву бронетехніку, боєприпаси, зимовий захисний одяг для українських військових і генератори.

Що відомо про ЗРК-104 Patriot

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і їх союзниками. До зенітної батареї входять 4-8 ПУ (пускових установок), кожна з яких має по чотири ракети. Батарея – мінімальний за складом тактико-вогневий підрозділ, який може виконувати бойове завдання самостійно. Найчастіше батарею використовують у складі дивізіону. Зазвичай до складу батареї Patriot додатково входять: пункт управління вогнем, РЛС AN/MPQ-65, машина зв'язку, польова електростанція.

Максимальна дальність перехоплення цілі складає 80 км, а максимальна висота перехоплення – 24 км.