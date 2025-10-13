Стали відомі лауреати Нобелівської премії з економіки

Нобелівську премію з економіки присудили трьом дослідникам: Джоелу Мокіру (США), Філіппу Агьону (Франція) і Пітеру Говіту (США). Половину премії отримає Мокір за «відкриття передумов стабільного економічного зростання в результаті технологічного прогресу», а другу – спільно Говіт і Агьон «за розробку теорії економічного зростання через творче руйнування», йдеться у пресрелізі Нобелівського комітету від 13 жовтня.

«Упродовж останніх двох століть світ уперше в історії переживає сталий економічний розвиток. Це дозволило вивести з бідності величезну кількість людей і заклало підвалини нашого добробуту. Цьогорічні лауреати премії з економічних наук пояснюють, як інновації надають поштовх подальшому прогресу», – пояснив Нобелівський комітет.

«Джоел Мокір використав, зокрема, історичні джерела, щоб з'ясувати причини, чому саме стале зростання стало новою нормою. Він довів, що для того, аби інновації змінювали одна одну в самопідтримуваному процесі, недостатньо просто знати, що щось працює, – потрібно також мати наукові пояснення того, чому це працює. Саме такого розуміння часто бракувало до промислової революції, що ускладнювало використання нових відкриттів та винаходів як фундаменту для подальшого розвитку. Він також наголосив на важливості відкритості суспільства до нових ідей і готовності до змін», – йдеться в пресрелізі.

Агьон і Говіт, своєю чергою, математично описали, як нові технології витісняють старі, створюючи як можливості, так і конфлікти, що потребують грамотного регулювання.

«Роботи лауреатів показують, що економічне зростання не можна сприймати як належне. Потрібно підтримувати механізми креативного руйнування, щоб уникнути повернення до стагнації», – зазначив голова комітету премії Джон Гассле.

Джоель Мокір працює в Північно-Західному університеті в Іллінойсі (США), Філіпп Агіон з Колеж де Франс (США) та Пітер Говітт з Університету Брауна в Род-Айленді (США).

Оголошення лауреатів премії з економіки закриває Нобелівський тиждень.

Премія Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля, яка присуджується за надзвичайні досягнення в економіці, завершує нобелівський тиждень. Решту премій отримали:

фізика: Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс;

хімія: Сусуму Кітаґава, Річард Робсон та Омар Яггі;

медицина: Мері Бранкоу, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі;

література: Ласло Краснагоркаї;

миру: Марія Коріна Мачадо.

Торік лауреатами Нобелівської премії з економіки стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон «за дослідження того, як формуються інститути і як вони впливають на добробут». Аджемоглу та Джонсон є авторами економічного бестселера «Чому нації занепадають».