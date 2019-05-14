Обіцяна МОЗ безкоштовна діагностика в Україні з 1 липня не запрацює

Безкоштовна діагностика відтерміновується на невизначений період

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) наймовірніше, не встигне з 1 липня запустити програму «Безкоштовна діагностика», про що МОЗ анонсувало раніше. Про це голова НСЗУ Олег Петренко заявив у вівторок, 14 травня, повідомляє «Українська правда».

Причиною зриву запуску програми безкоштовної діагностики голова НСЗУ називає «технічні нюанси», але які конкретно, не називає.

«Зараз я можу абсолютно чесно сказати, що в мене нема впевненості, що ми стартуємо 1 липня. Все через те, що є багато технічних аспектів. Ми запустили декларації, потім запустили електронний рецепт, а тут треба запустити електронне направлення. Оцінюючи готовність закладів різного рівня, особливо вторинного до праці з електронними інструментами показало нам, що технологічно встигнути зробити це до першого липня буде практично неможливо», – каже Олег Петренко.

За словами Олега Петренка, НСЗУ спільно з урядом нині приймають рішення про відтермінування, однак на який термін, наразі невідомо.

«Амбулаторна спеціалізована допомога буде частиною програми медичної гарантії 100%, вона буде працювати з 2020 року – це однозначно. Чи буде працювати пілот у цьому році і з якого періоду – я не можу сказати», - каже голова НСЗУ.

Нагадаємо, раніше МОЗ анонсувало, що з 1 липня 2019 року має запрацювати програма «Безкоштовна діагностика». У неї увійдуть 54 обстеження, які пацієнтам за скерування сімейного лікаря чи вузького спеціаліста проводитимуть безкоштовно, точніше, за них медзакладам заплатить НСЗУ. У ці 54 обстеження увійдуть: 12 лабораторних аналізів; мамографія і 5 видів рентгену: грудної клітки, суглобів, хребта, кісток і приносових пазух; ехокардіографія, моніторинг ЕКГ і два види тесту для визначення патологій серцево-судинної системи; 6 видів УЗД: шлунково-кишкового тракту, нирок, сечового міхура, артерій ніг, щитоподібної і молочних залоз; 4 види біопсії під контролем УЗД: щитоподібної залози, лімфатичних вузлів, молочних та передміхурової залоз, а також видалення новоутворень: м’яких тканин і шкіри, у носі, гортані, вухах. До програми «Безкоштовна діагностика» також увійдуть ендоскопічні дослідження.