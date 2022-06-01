У Золочеві вулицю Красова перейменували на честь загиблого президента Польщі Леха Качинського. Відповідне рішення ухвалили депутати Золочівської міської ради.

Рішення про перейменування вулиці на честь Леха Качинського прийняли на засіданні ще 26 травня. Безпосереднього стосунку Лех Качинський до Золочева не мав, але, як пояснив мер міста Ігор Гриньків, президент Польщі багато зробив для покращення українсько-польських стосунків.

«Це насамперед вираження нашої поваги, яку ми хочемо передати польському народу за підтримку України в час російсько-української війни. Лех Качинський – це та людина, яка відстоювала та підтримувала, і фактично була ініціатором українсько-польського діалогу. Починаючи з «Солідарності» – політичної сили, яка вивела Польщу вперед та дала можливість провести реформи, будучи мером Варшави, а потім, ставши президентом – він фактично зробив так, що сьогодні Україна також долучається до Європейського Союзу», – пояснив рішення міськради міський голова Золочева Ігор Гриньків.

Вулиця Леха Качинського у Золочеві – одна з центральних вулиць у місті. Тут також планують встановити меморіальну таблицю Качинському.

Також депутати Золочівської міської ради перейменували ряд інших вулиць у Золочеві. Зокрема, вул. Тімірязєва на вул. Євгена Петрушевича. Вулиця Гастелло носитиме ім’я Короля Данила. Вулицю Пушкіна названо Поштовою, а провулок Пушкіна – вулицею Лемківською.