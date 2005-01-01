Олег Синютка поскаржився заступниці консула Польщі на роботу прикордонників і митників

Голова Львівської ОДА Олег Синютка у понеділок, 4 червня, офіційно викликав до себе заступницю генерального консула Польщі Катажину Солек для висловлення обурення роботою польських прикордонників та митників.

Як повідомила прес-служба ЛОДА, Олег Синютка разом із головою Львівської облради Олександром Ганущиним розкритикували прикордонників та митників через кількагодинну затримку на кордоні делегацій, які у неділю, 3 червня, їхали на Свято національної пам'яті у Перемишль.

«У межах зустрічі очільник області висловив обурення з приводу ситуації на кордоні та порушив питання незадовільної роботи митних та прикордонних служб Республіки Польща, внаслідок чого громадяни України, які їхали на українське Свято національної пам'яті, вимушені були безпідставно очікувати в пунктах пропуску подекуди понад 7 годин, а делегація з Івано-Франківської області – 10 годин», – йдеться у повідомленні на сайті ЛОДА.

У прес-службі Львівської ОДА також додали, що Олег Синютка очікує пояснень цього інциденту, а також відповідних дій від польської влади для недопущення таких випадків у майбутньому.

Зазначимо, щороку делегації з кількох українських областей їдуть у польське село Пикуличі неподалік Перемишля для вшанування пам'яті загиблих воїнів УГА та УНР, які поховані на місцевому військовому цвинтарі. У цьогорічному Святі національної пам'яті взяли участь понад 1500 учасників з Львівщини, Івано-Франківщини та Тернопільщини, а також українська громада в Польщі, які пройшли пішою ходою Перемишлем на військовий цвинтар у селі Пикуличі.

Додамо, що це не вперше керівник ЛОДА офіційно викликає для пояснень працівників польського консульства через проблеми на кордоні. Наприклад, у листопаді 2017 року він викликав до себе консула Польщі Рафала Вольського через інцидент зі Святославом Шереметою, якого польські прикордонники не пустили в країну.