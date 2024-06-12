Майстер-клас «Олейна – дітям. Готуємо з любов’ю»

Майбутнє України у руках сьогоднішніх дітей. Тому турбота про їхнє благополуччя – одне з пріоритетних завдань кожного: від батьків та вчителів до соціально відповідального бізнесу та благодійних організацій. Це добре розуміє ТМ «Олейна», яка запустила важливу соціальну ініціативу у співпраці з Благодійною Організацією «Благодійний фонд Діти Героїв».

Проект, який триватиме з 1 травня 2024 року по 31 грудня 2024 (включно) отримав назву «Олейна – дітям. Готуємо з любов’ю». Що про нього відомо, розповідаємо далі.

Важлива підтримка юних українців, які втратили одного або обох батьків з початку повномасштабного вторгнення, в сьогоднішніх реаліях

Ініціатива «Олейна – дітям. Готуємо з любов’ю» передбачає одразу декілька напрямків, серед яких:

щомісячне перерахування Фонду благодійної допомоги на забезпечення нагальних потреб його підопічних;

серію майстер-класів з професійними шеф-кухарями. Перше заняття відбулося 1 червня.

Як зазначили представники ТМ «Олейна», такі майстер-класи – чудова можливість впоратися зі стресом, надихнутися та навіть знайти для себе нове хобі. До того ж це нові знайомства з однолітками та професійними кухарями.

«Олейна» – бренд, який вже понад 25 років допомагає українцям готувати з любов’ю. Піклуючись про дітей, ми будуємо майбутнє сьогодні. Я щиро вірю в те, що вміння готувати – це не тільки базова навичка, яка допоможе піклуватися про себе і своїх близьких, а й можливість впоратися зі стресом через творчість, адже приготування їжі може бути цілющим та надихаючим процесом. Окрім того, дружнє спілкування з однолітками і професійними кухарями під час майстер-класів може допомогти знайти себе, переключитись і отримати цінний досвід», – коментує Євгенія Роїк, маркетинг менеджер ТМ «Олейна».

З цим погоджуються і в БФ «Діти Героїв», з підопічними яких працює «Олейна». Наразі у фонді зареєстровано понад 8 800 дітей, які потрапили у непрості життєві обставини. Кожен із них потребує особливої підтримки та турботи. І саме це забезпечують такі ініціативи.

«Ми щиро вдячні нашому партнеру ТМ «Олейна» за ініціативу в проведенні серії майстер-класів для наших підопічних дітей в рамках проекту «Олейна – дітям. Готуємо з любов’ю». Ми сподіваємось, що ця програма стане важливою підтримкою для юних українців в сучасних реаліях. Для дітей, які втратили одного або обох батьків, вкрай важливо відчувати турботу та підтримку», — каже Тетяна Новицька, СЕО БФ «Діти Героїв».

Як пройшов перший майстер-клас

В основі кожного майстер-класу – актуальність та сезонність страв. Зокрема, влітку акцент робиться на стравах з використанням зелені, свіжих овочів, ягід та фруктів.

Так, 1 червня у просторі кухні Miele (Київ) відбувся перший майстер-клас від зіркового шеф-кухаря Ольги Рябенко. Під час події юні кулінари готували піцу-галету, салат з яблуком та сирними кульками, морозиво-сорбет з полуницею.

«Лише кухар може додати душі до кожного рецепту. Кожна страва вийде неодмінно смачною, якщо готувати з любов’ю, – і в цьому сьогодні переконалися юні кухарі – учасники майстер-класу», – зазначила Ольга.

Деталі проекту на oleina.ua