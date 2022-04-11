ОП спростував російський фейк про «знищення словацьких С-300»
Запуском фейків РФ намагається збити поставки озброєнь в Україну
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Росія починає «фейкову операцію» щодо зброї, яку Україні передають союзники.
Зокрема, Єрмак спростував інформацію про буцімто «знищення» переданих Словаччиною ЗРК С-300. Цю інформацію також вже спростував прем‘єр Едуард Хегер.
«Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" поставки озброєнь будь-якими методами», – пояснив Єрмак.
За словами Єрмака, росіяни можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників, і вона масово переходить на озброєння російської армії.
«Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ», – резюмував глава ОП.