Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Росія починає «фейкову операцію» щодо зброї, яку Україні передають союзники.

Зокрема, Єрмак спростував інформацію про буцімто «знищення» переданих Словаччиною ЗРК С-300. Цю інформацію також вже спростував прем‘єр Едуард Хегер.

«Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" поставки озброєнь будь-якими методами», – пояснив Єрмак.

За словами Єрмака, росіяни можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників, і вона масово переходить на озброєння російської армії.

«Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ», – резюмував глава ОП.