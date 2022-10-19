Тепла погода дозволяє продовжити навчання у школах та економити енергоносії

Львівські школярі не підуть на канікули наприкінці жовтня, як зазвичай, а продовжать навчання. До таких заходів міські керівники освіти вирішили вдатися через теплу погоду, щоб зекономити енергоносії.

Як повідомили у середу, 19 жовтня, у львівській мерії, діти продовжать навчання, доки надворі ще тепло, і можна частково зекономити електроенергію.

«Допоки на вулиці хороша погода, будемо пропонувати нашим школам перенести на пізніше осінні канікули. Наразі маємо у місті усі умови для того, аби продовжувати повноцінне навчання і при цьому зекономити енергоносії, тому маємо використати таку можливість», – пояснив керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Зазвичай осінні канікули у школах розпочинались наприкінці жовтня – на початку листопада. Коли цієї осені школярі підуть на канікули, вирішуватимуть адміністрації шкіл.

Нагадаємо, синоптики прогнозують на Львівщині відносно теплу погоду до кінця жовтня та на початку листопада.