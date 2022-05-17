Парламент Фінляндії абсолютною більшістю голосів підтримав подання заявки на членство своєї країни в НАТО. Про це пише «Європейська правда».

За подання заявки проголосували 188 депутатів, лише 8 були проти. Ніхто з депутатів не утримався, троє були відсутні на засіданні.

Президент Саулі Нііністьо, за яким фінальне рішення про подання заявки, найімовірніше ухвалить його дистанційно, перебуваючи з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.

Якщо заявка буде подана і отримає схвалення у парламентах усіх країн-членів НАТО, для фінального затвердження знову відбудеться голосування у парламенті Фінляндії.

Комітет з конституційних питань ще вирішує, чи на цей випадок потрібна буде звичайна більшість, чи щонайменш дві третини голосів. Втім, дебати засвідчили потужну підтримку депутатів і отримання такої кількості голосів не має бути проблемою.

Після десятиліть нейтралітету, рішення Фінляндії про вступ до НАТО приймається на фоні російського вторгення до України.

Фінська прем'єрка Санна Марін заявила, що «Росія виявилася зовсім не тим сусідом, яким її вважали раніше». Разом з Фінляндією до НАТО планує вступити і Швеція.