Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки

СуспільствоАндрій Стець, 14 березня6860

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Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки
фото Української правди
Єгор Божко був призначений на цю посаду у вересні 2017 року

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення голови Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. Відповідний указ опублікували на сайті глави держави у четвер, 14 березня.

Указ про звільнення Божка №73/2019 президент підписав 13 березня.

«Звільнити Божка Єгора Валерійовича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України», - йдеться в документі.

Наразі причини звільнення не повідомляються. 13 березня Порошенко своїм указом ввів Божка у склад Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, що Божок був призначений головою СЗР у вересні 2017 року. До того, з червня 2015 року він виконував обов'язки глави місії України при НАТО. Тоді за словами президента, робота Божка у Місії України при НАТО дала можливість скоординувати зусилля наших міжнародних партнерів на підтримку України та значно підсилити обороноздатність нашої держави.

До слова, Служба зовнішньої розвідки – державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

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