Під час пожежі у приватному будинку на Яворівщині загинув 68-річний власник

Під час пожежі загинув власник будинку

Подія сталася 8 січня, близько 9:45 в с. Великополе Яворівського району. Пожежа виникла у у цегляному приватному будинку. Рятувальники, які прибули на виклик, виявили у будинку обгоріле тіло 68-річного власника.

«О 9:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Великополе Яворівського району. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, розміром 15×6 м. На місці пожежі виявили тіло власника, 1950 року народження», – повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС Львівщини.

Пожежу ліквідували до прибуття рятувальників. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 3 м2.

Обставини події та причину виникнення пожежі встановлюють.