Російські війська зазнали втрат особового складу через отруєння невідомою речовиною. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 28 квітня.

За даними українських військових, в одному з ворожих підрозділів в окупованій частині Запорізької області отруїлися 20 окупантів, які вживали речовину невідомого походження. Усі вони загинули.

«Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема небойових», – констатували в Генштабі ЗСУ.

До слова, раніше стало відомо, що російські окупанти, риючи окопи на Запорізькому напрямку, випадково розрили скотомогильник і підхопили сибірську виразку.

Цілий ворожий підрозділ відправили на карантин, двох російських військових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко вивезли у невідомому напрямку.