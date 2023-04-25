Російські окупанти, риючи окопи на Запорізькому напрямку, випадково розрили скотомогильник і підхопили сибірську виразку. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, наразі цілий ворожий підрозділ сидить на карантині, двох російських військових спочатку привезли до лікарні Мелітополя, але після підтвердження діагнозу швидко вивезли у невідомому напрямку.

«Це не епізод з фільму жахів – це реалії буття свинособак на Запорізькому напрямку ... Навіть українська земля відтісняє окупантів. Хеппі енду їм точно не буде», – додав Федоров.

Раніше Федоров повідомляв, що окупанти перетворили курортні селища Азовського узбережжя на військові бази. На окупованому узбережжі загарбники влаштували місця концентраціїї військових і техніки. У Кирилівці захоплено близько 250 баз відпочинку та готелів, частина розмародерена, в частині живуть окупанти. У Приморському посаді місця відпочинку використовують для перекидання вантажів та озброєння.