Через брак місць у лікарнях на окупованих територіях, російські загарбники облаштовують військові госпіталі в цивільних навчальних закладах, повідомив увечері 16 квітня Генеральний штаб Збройних сил України.

Як сказано в повідомленні, в населеному пункті Високе Запорізької області спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям.

Як стверджує Генштаб, станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеня важкості. Також у Генштабі наголосили, що всі медзаклади на окупованих територіях переповнені пораненими окупантами.

Крім того, в цьому зведенні Генштаб також повідомив про чергові факти мародерства росіян на окупованих територіях. Зокрема, в Бердянську Запорізької області російська окупаційна влада намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі.

Також окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України. Зокрема, в населеному пункті Таврія Херсонської області загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта. Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, їх буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна.