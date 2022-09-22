За версією слідства, Роман Матис заробляв гроші на продажі призначеної військовим гуманітарної допомоги

Галицький районний суд Львова зменшив розмір застави для підозрюваного у розкраданні гуманітарної допомоги екс-чиновника Львівської ОДА Романа Матиса майже у 10 разів – з 2 млн грн до 208 тис. грн. Відповідну ухвалу суд прийняв 16 вересня, задовольнивши клопотання захисника підозрюваного екс-чиновника.

Захисник Романа Матиса звернувся до суду з клопотання про зменшення розміру застави, аргументувавши, що його підзахисний «демонструє належну процесуальну поведінку, ризики, про які зазначала сторона обвинувачення зменшились» – він не змінював місця проживання, з’являється на виклики до слідчого, здав на зберігання закордонний паспорт та інше.

Суд задовольнив клопотання адвоката та зменшив розмір застави для Романа Матиса з 2 млн грн до 208 тис. грн. За рішенням суду, різницю у сумах мають повернути Роману Матису.

43-річного екс-чиновника Романа Матиса та головного редактора сайту Mind.ua Євгена Шпитка підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги, призначеної для військових. Їх затримали навесні цього року під час продажу чергової партії військового спорядження на суму 550 тис. грн. Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати по 2 млн грн застави кожному. Обоє підозрюваних вийшли з СІЗО, сплативши заставу.

У серпні СБУ оголосила підозру третьому співучаснику «справи Матиса», яким є підприємець з Київщини.