Росіяни продовжують масовані ракетні обстріли України: постраждали Чугуїв на Харківщині, Одеса, Черкаська область, щонайменше 8 людей загинули. Артилерійські обстріли не припиняються в населених пунктах поблизу лінії зіткнення, а також на Сумщині.

ZAXID.NET підсумовує 143 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч проти суботи, 16 липня, російська армія накрила вогнем з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровської області: пошкодили школу, будівлю ПТУ та понад десять п’ятиповерхівок. Також росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву на Харківщині. Зранку російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Ракета влучила у склад виробничо-торговельної компанії і спричинила масштабну пожежу, постраждалих немає.

Удень росіяни випустили з Каспійського моря шість ракет. Чотири з них збили сили протиповітряної оборони, дві влучили у сільськогосподарське підприємство на Черкащині в Чигиринській громаді. Постраждалих немає.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу наказав наростити дії російської армії на всіх напрямках в Україні. Українська розвідка підтвердила підготовку Росією нового етапу наступу.

За даними Генштабу, росіяни знову обстріляли прикордонні громади на Сумщині, обстрілів із ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Також ворог намагається встановити контроль над Сіверськом і Бахмутом на Донеччині, обстрілів зазнала цивільна та військова інфраструктура області в багатьох населених пунктах. На півдні та південному сході продовжуються обстріли на лінії зіткнення позицій українських військових.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 липня втрати Росії серед особового складу становлять близько 38 140 військових. Також було знищено:

танків – 1 677 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 874 (+8);

артилерійських систем – 846 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 109 (+0);

літаків – 220 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 735 (+4);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 687 (+6);

спеціальної техніки – 68 (+1);

крилатих ракет – 162 (+7).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Внаслідок обстрілу Нікополя та Чугуєва загинуло щонайменше п'ятеро людей, у Дніпрі російські ракети забрали життя щонайменше трьох людей, ще 15 поранено.

У Вінниці завершили розбирати завали після ракетного обстрілу 14 липня. Загинули 24 людини, рятувальники врятували з-під завалів трьох, одну людину ще шукають.