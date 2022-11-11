Українські військові увійшли в Херсон, люди виходять на вулиці з сльозами на очах, щоб привітати ЗСУ. Україна також повернула з російського полону 45 військових. Проте не обійшлось і без ворожих обстрілів. Вранці російська армія вдарила по багатоповерхівці у Миколаєві, унаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей.

ZAXID.NET підсумовує 261 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Херсон – це Україна. Після восьми місяців під окупацією у Херсоні знову майорять українські прапори. Люди вийшли на вулиці, щоб привітати ЗСУ, а фото та відео з цих чуттєвих моментів ми зібрали в окремій підбірці.

Під час відступу з Херсона росіяни підірвали Антонівський міст. Окупанти переконують, що вже перекинули усі угруповання своїх військ на лівобережжя. Окупанти, які залишилися в Херсоні попри заяви росіян про відведення військ, перевдягаються в цивільне і ховають зброю. Ті ж росіяни, які відступають, мінують все на своєму шляху.

Вранці ворожі війська вдарили по житловій п’ятиповерхівці у Миколаєві, відомо про щонайменше шістьох загиблих та двох поранених. Росіян усю ніч тероризували Дніпропетровщину. Під обстрілами були три громади - Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії. На щастя, обійшлось без жертв.

ЗСУ попередили українців про загрозу ракетних ударів, росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії із 16 «Калібрами». Україна почала будівництво залізобетонної стіни на кордоні з Білоруссю на Волині, у Рівненській та Житомирській областях. Перші 3 км на Волині вже збудовані.

І ще трішки хороших новин. Україна повернула з російського полону 45 військових, а також тіла двох загиблих воїнів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 11 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 79 400 військових. Також було знищено: