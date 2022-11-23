Росіяни завдали нового масового удару по Україні, через що у багатьох містах є проблеми з електропостачанням, подачею води та тепла. Сили ППО збили 51 із 70 російських ракет. На Київщині ворог влучив у інфраструктурний об'єкт та житловий будинок. Відомо про щонайменше трьох загиблих.

ZAXID.NET підсумовує 273 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку по України. Сили ППО збили 51 із 70 російських ракет, також українські захисники знищили п’ять ударних безпілотників типу «Ланцет».

На Київщині росіяни влучили у інфраструктурний об'єкт та невеликий житловий будинок. Відомо про щонайменше трьох загиблих. Два ракетні удари ворог завдав по електропідстанції у Львівській області. Після атаки Львів, а також увесь Львівський, Яворівський та Червоноградський райони залишились без електропостачання, були проблеми з мобільним зв’язком, водо- та теплопостачанням.

Про вибухи та роботу ППО повідомляла влада Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Вінницької, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Проблеми з електропостачанням є у низці областей. Зокрема, через російські обстріли Хмельницький також повністю залишився без електроенергії. За даними «Укренерго», у всіх регіонах відбуваються аварійні відключення.

Вночі росіяни ракетами вдарили по пологовому відділенні Вільнянської лікарні у Запорізькій області, у результаті обстрілу загинуло немовля. Вранці 23 листопада окупанти обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині. Відомо про щонайменше двох загиблих та ще двох поранених.

За даними української розвідки, Росія активно готується до оборони окупованого Кримського півострова, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором на Бєлгородську область Росії, намагаючись відновити громадську підтримку війни в Україні.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 85 410 військових. Також було знищено: