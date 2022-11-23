Росія готується до оборони окупованого Криму та будує оборонні смуги на підступах та на півночі півострова. Про це повідомив розповів представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Андрій Черняк, передає «Укрінформ».

За його словами, наразі українська розвідка не фіксує евакуації росіян із півночі Кримського півострова.

«Однак ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району», – сказав Андрій Черняк.

Він пояснив, що у разі контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ. Він додав, що більшість росіян, які відступають із Херсонщини та Запоріжжя, намагаються потрапити не до Криму, а на територію Росії.

«Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України», – зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, що на думку колишнього командувача Сухопутних сил США у Європі генерала-лейтенанта Бена Годжеса, Україна може звільнити Крим вже наступного року, оскільки російські війська будуть дуже вразливими на півострові.