Росіяни просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області, але, за навряд зможуть досягти успіху у міських боях. «Вагнерівці» планують провокацію та хочуть обстріляти Білорусі з боку України. Президент України Володимир Зеленський вирушив із візитом до США. Білий дім тим часом підтвердив передачу Україні систем ППО Patriot.

ZAXID.NET підсумовує 301 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські окупанти вдарили по Херсону та пошкодили дві електропідстанції, через що є проблеми зі світлом. На відновлення енергетикам потрібно кілька днів. У Очакові Миколаївської області внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох людей.

За ніч росіяни обстріляли три громади Нікопольського району Дніпропетровської області, випустивши щонайменше 70 снарядів. У Харківській області російські окупанти продовжують обстріли по мирних мешканцях прифронтових та прикордонних територій. У області зберігається висока мінна небезпека. За минулу добу піротехніки знешкодили 305 ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Протягом останнього тижня, 13-20 грудня, російські військові та сили ПВК «Вагнера» трохи просунулися на східній околиці міста Бахмут у Донецькій області. Але, за даними британської розвідки, вони навряд чи зможуть досягти успіху у міських боях.

Найманці підрозділу «Ліга», які є частиною ПВК «Вагнера», прибули на північний на кордон України для підготовки провокації – вони можуть зімітувати обстріл Білорусі з боку ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський вирушив із візитом до США. Білий дім тим часом підтвердив передачу Україні систем ППО Patriot.

Керівництво Росії наразі розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні. За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, не виключено, що Кремль закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 21 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 99 740 військових. Також було знищено: