Росіяни вчинили черговий акт тероризму, вдаривши по центру Херсона з «Градів» – щонайменше 10 людей загинули, ще понад 50 поранені. Унаслідок мінометних ударів по Куп'янському району Харківщини загинув літній чоловік, також росіяни застосували ЗРК С-300 проти мирних мешканців села у Запорізькій області. Британська розвідка вважає, що ключовим фактором, який обмежує російські наступ у війні проти України, є нестача боєприпасів і ракет. Українські прикордонники розповіли, що ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована.

ZAXID.NET підсумовує 304 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстріляли з «Градів» центр Херсона та вбили щонайменше десятьох мирних мешканців, ще понад 50 людей поранені, 18 з яких перебувають у важкому стані. Ситуація в області залишається складною, мешканців закликають переїхати у безпечніші області, адже окупанти щодня наносять нові удари. За попередню добу, Херсонську область росіяни обстріляли 74 рази і вбили п'ятьох жителів.

Цієї ночі окупанти застосували проти мирних жителів села Лежине Запорізького району ЗРК С-300. Унаслідок атаки була вщент зруйнована школа, пошкоджені будинки та історична будівля. Також виявили тіло 40-річної жінки, яка загинула від отриманих осколкових поранень під час артобстрілу, що відбувся напередодні. У суботу окупанти завдали мінометних ударів по Куп'янському району Харківщини, загинув літній чоловік, а також росіяни черговий раз обстріляли мінометами Сумську область.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Британська розвідка вважає, що ключовим фактором, який обмежує російські наступальні операції у війні проти України, є нестача боєприпасів і ракет.

У Білорусі мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України. Прикордонники розповіли, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, переміщення техніки чи військ по той бік не спостерігається. На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія робить видимість підготовки до великого наступу з території Білорусі. Такий варіант хоч є малоімовірним, але його не слід відкидати.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 101 430 військових. Також було знищено: