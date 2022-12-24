Білорусь по суті вже є учасницею цієї війни, оскільки надає росіянам для ведення агресії свою територію та повітряний простір

Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, переміщення техніки чи військ по той бік не спостерігається. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Звісно, що Білорусь посилила свій кордон з нашою країною і там про це говорили, пояснюючи нібито «загрозою» з нашого боку», – розповів Демченко.

За його словами, ті підрозділи, які були кинуті в Білорусі на посилення кордону, там так і залишаються і не змінюється ні їхня кількість, ні характер дій.

«Але, увага України більше прикута до дій вглиб території Білорусі. Там відбуваються спільні навчання підрозділів Білорусі і Росії. Нещодавно ж РБ здійснювала раптову перевірку боєготовності своїх підрозділів. Ну і власне так зване їхнє розгортання військ «Союзної держави», – зазначив Демченко.

Він звернув увагу, що останнім часом спостерігаються такі нагнітання ситуації, до них вдається і Білорусь, і Росія.

«Таким чином вони намагаються демонструвати, що до чогось готуються, аби стримувати певну кількість українських сил на цьому напрямку, щоб ми не перемістили їх на більш важливі, де ведуться бої. Україна, звісно, ніколи не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська, чи то Росії, ну і самі росіяни тиснуть на Білорусь, для того, щоб вона залучилася до відкритої війни проти України», – пояснив Демченко.

За його словами, Білорусь по суті вже є учасницею цієї війни, оскільки надає росіянам для ведення агресії свою територію та повітряний простір.

«Наша головна задача – бути готовими. Ми розуміємо всі загрози. На цей момент ударного угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення, його немає», – підсумував Демченко.