Окупаційна влада Криму заявила про атаку понад 10 безпілотників на півострів та Севастополь. Росіяни поповнили своє корабельне угруповання у Чорному морі чотирма надводними ракетоносіями із сумарним залпом ракет типу «Калібр» до 32 одиниць і розширюють тактику для випробовування української ППО. На фронті бійці білоруського батальйону ЗСУ показали результат зачистки траншеї уздовж «дороги життя» в Бахмут. Тим часом власник ПВК «Вагнер» заявив, що Бахмут не має для них стратегічного значення, а керівник ГУР стверджує, що Росія не має жодного потенціалу для масштабного наступу і намагається накопичити певний запас ракет, щоб зірвати український контрнаступ.

ZAXID.NET підсумовує 438 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі окупанти обстріляли з РСЗВ Нікополь на Дніпропетровщині: загинула жінка, ще дві поранено.

Росіяни запустили вісім ракет по українських містах. П’ять ракет типу Х-22 запустили в Ольшанську та Костянтинівську громади на Миколаївщині, є влучання у цех. Дві ракети С-300 влучили в підприємство в Балаклії на Харківщині, внаслідок чого поранено п’ятьох людей. Ще одна ракета Х-22 полетіла на Херсонщину.

Ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

На фронті ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут, який ворог обстрілює запалювальними та фосфорними боєприпасами, та Мар’їнку. Загалом протягом доби ворог здійснив 39 атак.

У відповідь авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Ракетні війська і артилерія вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також 3 склади боєприпасів ворога.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 194 430 осіб (+660 за попередню добу). Також було знищено: