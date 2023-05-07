Окупаційна влада Севастополя заявила про збиті безпілотники

Окупаційна влада Криму заявила про атаку понад 10 безпілотників на півострів та Севастополь. Про це повідомив так званий губернатор міста Севастополь Михайло Развожаєв, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Він заявив, що один з безпілотників «літакового типу» було збито над Севастополем. Він впав в районі мису Фіолент.

Також Развожаєв повідомив, що ніякі об’єкти в місті не було уражено. Так ніхто не постраждав. Представник окупаційної адміністрації також розповів, що один БПЛА впав у лісосмузі, а ще два – збиті над морем. Інформації про інші немає.

Водночас місцеві пабліки повідомляють, що в Севастополі лунали вибухи в районі Козачої та Комишевої бухт.

Заявляють, що ніякі об’єкти не постраждали. Але що сталося з усіма іншими безпілотниками – невідомо. Також є інформація, що вибухи лунали у містах Саки, Євпаторія, Новофедорівка та Красноперекопськ.

Нагадаємо, 29 квітня внаслідок підриву безпілотника у Севастополі загорілася нафтобаза. Площа пожежі сягнула 1000 кв. м. Їй присвоїли 4 ранг складності. За даними Генштабу ЗСУ, вогонь знищив 10 цистерн нафтопродуктів загальною місткістю близько 40 тис. тонн.