Після 2014 року Росія замінила всіх своїх прикордонників на кордоні з Україною

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 08:5611850

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Після 2014 року Росія замінила всіх своїх прикордонників на кордоні з Україною
фото з відкритих джерел
Сьогодні українські прикордонники не підтримують жодних контактів із російськими

Після окупації Криму і частини Донбасу в 2014 році Росія замінила всіх прикордонників, які несли в службу на суміжних з Україною територіях. Про це в ефірі «Громадського» повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Після 2014 року всіх російських прикордонників, які або мали родинні зв'язки в Україні, або були помічені в теплих відносинах з українцями, їх всіх попереводили і замінили прикордонниками з далеких регіонів, які не мають родичів в Україні», - сказав Слободян.

За його словами, це було зроблено, аби «виключити якісь контакти та витік інформації».

«Це вже не таємниця, що на початку 2014 року, коли з території Росії обстрілювали наших прикордонників біля пункту пропуску Довжанський та Ізварине. ми отримували дзвінки від російських прикордонником з попередженням про те, що по нас будуть стріляти ... Їх дуже швидко всіх поміняли», – наголосив речник.

За його словами, сьогодні українські прикордонники не підтримують жодних контактів із російськими.

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