Після чотириденної блокади Золочівське сміттєзвалище відкрили

Місцевий полігон у Золочеві на Львівщині, який чотири дні блокували активісти та мешканці прилеглих сіл, відкрили 11 червня. Проїзд для сміттєвозів звільнили після візиту на місце голови Золочівської райадміністрації та інших посадовців району.

Нагадаємо, сміттєзвалище поблизу Золочева перекрили у четвер, 7 червня. Люди, які назвали себе активістами, вимагали його закрити. Відходи туди вивозять із самого Золочева та ще з 19-ти населених пунктів району. Також полігон приймав щодня одну машину зі Львова.

Влада у протестах так званих активістів вбачає політичний тиск. Адже блокаду розпочали у той час, коли мер Золочева бореться із незаконною забудовою у центрі міста.

«З першого дня я звернувся до керівництва райвідділу встановити винних в тому що вони не пускають машини і притягнути до відповідальності, там є на лице усі ознаки кримінального порушення, тому що вони такими діями ставлять під загрозу життя і здоров'я людей», ‒ зазначив мер Золочева Ігор Гриньків.